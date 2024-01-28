16-летняя Корнеева в третий раз пробилась в основную сетку турнира WTA

16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева вышла в основную сетку турнира WTA в Таиланде.

Корнеева в финале квалификации турнира обыграла соотечественницу Анастасию Захарову со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут.

Таким образом, россиянка в третий раз пробилась в основную сетку турнира WTA. До этого Корнеева участвовала в турнире в Гонконге, а также в Australian Open.

Турнир в Хуахине пройдёт с 29 января по 4 февраля.

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в традиционной чемпионской фотосессии Открытого чемпионата Австралии.