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16-летняя Корнеева в третий раз пробилась в основную сетку турнира WTA

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16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева вышла в основную сетку турнира WTA в Таиланде.
16-летняя Корнеева в третий раз пробилась в основную сетку турнира WTA
  • Gettyimages.ru

Корнеева в финале квалификации турнира обыграла соотечественницу Анастасию Захарову со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут.

Таким образом, россиянка в третий раз пробилась в основную сетку турнира WTA. До этого Корнеева участвовала в турнире в Гонконге, а также в Australian Open.

Турнир в Хуахине пройдёт с 29 января по 4 февраля.

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в традиционной чемпионской фотосессии Открытого чемпионата Австралии.

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