Трипл-дабл Леброна принёс «Лейкерс» победу над «Голден Стэйт» в матче НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в игре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско и завершилась в овертайме со счётом 145:144.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, который набрал 46 очков.

Форвард «Лейкерс» американец Леброн Джеймс оформил трипл-дабл, набрав 36 очков, совершив 20 подборов и отдав 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что словенский защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 73 очка в матче НБА с «Атланта Хоукс».