Трипл-дабл Леброна принёс «Лейкерс» победу над «Голден Стэйт» в матче НБА
- AP
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Встреча проходила на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско и завершилась в овертайме со счётом 145:144.
Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, который набрал 46 очков.
Форвард «Лейкерс» американец Леброн Джеймс оформил трипл-дабл, набрав 36 очков, совершив 20 подборов и отдав 12 результативных передач.
Ранее сообщалось, что словенский защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 73 очка в матче НБА с «Атланта Хоукс».