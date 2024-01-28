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Трипл-дабл Леброна принёс «Лейкерс» победу над «Голден Стэйт» в матче НБА

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«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в игре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Трипл-дабл Леброна принёс «Лейкерс» победу над «Голден Стэйт» в матче НБА
  • AP
  • © Nic Coury

Встреча проходила на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско и завершилась в овертайме со счётом 145:144.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, который набрал 46 очков.

Форвард «Лейкерс» американец Леброн Джеймс оформил трипл-дабл, набрав 36 очков, совершив 20 подборов и отдав 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что словенский защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 73 очка в матче НБА с «Атланта Хоукс».

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