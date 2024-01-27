Дончич — четвёртый игрок в истории НБА, набравший 73 очка

Словенский защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 73 очка в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атланта Хоукс».

Встреча проходила на «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте и завершилась со счётом 148:143 в пользу гостей.

Таким образом, 24-летний словенец установил личный рекорд по набранным очкам.

При этом защитник стал четвёртым игроком в истории НБА, который достиг этой отметки в одной игре. Также это удавалось американцам Коби Брайанту, Дэвиду Томпсону и Уилту Чемберлену.

Ранее сообщалось, что 73 очка Дончича принесли «Далласу» победу над «Атлантой» в матче НБА.