Дончич — четвёртый игрок в истории НБА, набравший 73 очка
- AP
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Встреча проходила на «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте и завершилась со счётом 148:143 в пользу гостей.
Таким образом, 24-летний словенец установил личный рекорд по набранным очкам.
При этом защитник стал четвёртым игроком в истории НБА, который достиг этой отметки в одной игре. Также это удавалось американцам Коби Брайанту, Дэвиду Томпсону и Уилту Чемберлену.
Ранее сообщалось, что 73 очка Дончича принесли «Далласу» победу над «Атлантой» в матче НБА.