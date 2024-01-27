RT в Telegram
Подпишись

Дончич — четвёртый игрок в истории НБА, набравший 73 очка

Короткая ссылка
Словенский защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 73 очка в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атланта Хоукс».
Дончич — четвёртый игрок в истории НБА, набравший 73 очка
  • AP
  • © Tony Gutierrez

Встреча проходила на «Стэйт Фарм-Арена» в Атланте и завершилась со счётом 148:143 в пользу гостей.

Таким образом, 24-летний словенец установил личный рекорд по набранным очкам.

При этом защитник стал четвёртым игроком в истории НБА, который достиг этой отметки в одной игре. Также это удавалось американцам Коби Брайанту, Дэвиду Томпсону и Уилту Чемберлену.

Ранее сообщалось, что 73 очка Дончича принесли «Далласу» победу над «Атлантой» в матче НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить