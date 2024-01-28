Корнеев: Антон Миранчук — идеальная история для «Трабзонспора»

Бывший тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев считает, что Антону Миранчуку стоит принять предложение «Трабзонспора».

«Турки вообще любят истории со свободными агентами, они не любят платить за трансферы. У Миранчука заканчивается контракт с «Локомотивом» — идеальная история для турок. Они получат качество и нужно будет платить только зарплату», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

По его мнению, футбол — очень эмоциональный вид спорта в Турции, там постоянное давление.

«Но ему будет приятно играть в этой стране. Финансовая составляющая тоже хорошая», — добавил Корнеев.

По сообщениям СМИ, Миранчук может продолжить карьеру в «Трабзонспоре». Клуб турецкой Суперлиги планирует в ближайшее время сделать предложение 28-летнему игроку.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Локомотив» 28 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что гол Алексея Миранчука помог «Аталанте» победить «Удинезе» в чемпионате Италии.