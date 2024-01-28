Корнеев: Антон Миранчук — идеальная история для «Трабзонспора»
«Турки вообще любят истории со свободными агентами, они не любят платить за трансферы. У Миранчука заканчивается контракт с «Локомотивом» — идеальная история для турок. Они получат качество и нужно будет платить только зарплату», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».
По его мнению, футбол — очень эмоциональный вид спорта в Турции, там постоянное давление.
«Но ему будет приятно играть в этой стране. Финансовая составляющая тоже хорошая», — добавил Корнеев.
По сообщениям СМИ, Миранчук может продолжить карьеру в «Трабзонспоре». Клуб турецкой Суперлиги планирует в ближайшее время сделать предложение 28-летнему игроку.
В текущем сезоне полузащитник провёл за «Локомотив» 28 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что гол Алексея Миранчука помог «Аталанте» победить «Удинезе» в чемпионате Италии.