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Корнеев: Антон Миранчук — идеальная история для «Трабзонспора»

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Бывший тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев считает, что Антону Миранчуку стоит принять предложение «Трабзонспора».

«Турки вообще любят истории со свободными агентами, они не любят платить за трансферы. У Миранчука заканчивается контракт с «Локомотивом» — идеальная история для турок. Они получат качество и нужно будет платить только зарплату», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

По его мнению, футбол — очень эмоциональный вид спорта в Турции, там постоянное давление.

«Но ему будет приятно играть в этой стране. Финансовая составляющая тоже хорошая», — добавил Корнеев.

По сообщениям СМИ, Миранчук может продолжить карьеру в «Трабзонспоре». Клуб турецкой Суперлиги планирует в ближайшее время сделать предложение 28-летнему игроку.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Локомотив» 28 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что гол Алексея Миранчука помог «Аталанте» победить «Удинезе» в чемпионате Италии.

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