Чесноков считает, что Шевченко далеко до уровня Медведева и Рублёва
«Шевченко — это четвёртый или пятый игрок страны. Если бы от нас ушли Медведев или Рублёв, вот это были бы реальные потери, а Шевченко до них пока очень далеко», — цитирует Чеснокова ТАСС.
По его мнению, потенциально Шевченко может быть очень ярким игроком, но вместе с тем он нередко проводит абсолютно блеклые матчи.
Шевченко 27 января объявил, что со следующей недели перейдёт из сборной России в команду Казахстана.
Ранее заслуженный тренер Виктор Янчук заявил, что смену спортивного гражданства Шевченко сборная России по теннису сможет пережить.