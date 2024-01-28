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Чесноков считает, что Шевченко далеко до уровня Медведева и Рублёва

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков заявил, что уход российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва стал бы тяжёлой потерей для отечественного спорта.

«Шевченко — это четвёртый или пятый игрок страны. Если бы от нас ушли Медведев или Рублёв, вот это были бы реальные потери, а Шевченко до них пока очень далеко», — цитирует Чеснокова ТАСС.

По его мнению, потенциально Шевченко может быть очень ярким игроком, но вместе с тем он нередко проводит абсолютно блеклые матчи.

Шевченко 27 января объявил, что со следующей недели перейдёт из сборной России в команду Казахстана.

Ранее заслуженный тренер Виктор Янчук заявил, что смену спортивного гражданства Шевченко сборная России по теннису сможет пережить.





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