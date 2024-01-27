Хоккеист Любушкин заявил, что жизнь в Баффало в США напомнила ему российскую глубинку

Российский защитник «Анахайма» Илья Любушкин заявил, что жизнь в Баффало в США напомнила ему российскую глубинку.

«Как расставлю по местам города, где играл, с точки зрения комфорта? На первом месте для меня — Баффало. У меня было такое впечатление, что живу где-то в глубинке России в лесу. Я там уединился с природой», — приводит слова Любушкина «Спорт-Экспресс».

Любушкин выступал за «Баффало» в сезоне-2022/23. В НХЛ он также играл за «Аризону» и «Торонто».

Ранее Любушкин сделал ассист в матче «Анахайма» с «Вегасом».