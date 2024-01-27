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Вартанян сразится с Исмагуловым на турнире «Наше Дело» в марте

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Россиянин Эдуард Вартанян проведёт поединок с Дамиром Исмагуловым из Казахстана на турнире «Наше Дело 82».
Вартанян сразится с Исмагуловым на турнире «Наше Дело» в марте
  • © «Наше Дело»

Турнир состоится 2 марта в центре самбо в «Лужниках».

Напомним, всего в профессиональном ММА Вартанян провёл 29 поединков и одержал 25 побед.

В данный момент 32-летний россиянин идёт на серии из восьми побед подряд. Он является победителем Гран-при лиги АСА и получил за победу над Артёмом Резниковым $1 млн.

Ранее сообщалось, что россиянин Магомед Бибулатов и его соперник словак Томаш Дек показали равный вес перед боем на ACA 169, успешно уложившись в лимит категории.

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