Вартанян сразится с Исмагуловым на турнире «Наше Дело» в марте

Россиянин Эдуард Вартанян проведёт поединок с Дамиром Исмагуловым из Казахстана на турнире «Наше Дело 82».

Турнир состоится 2 марта в центре самбо в «Лужниках».

Напомним, всего в профессиональном ММА Вартанян провёл 29 поединков и одержал 25 побед.

В данный момент 32-летний россиянин идёт на серии из восьми побед подряд. Он является победителем Гран-при лиги АСА и получил за победу над Артёмом Резниковым $1 млн.

Ранее сообщалось, что россиянин Магомед Бибулатов и его соперник словак Томаш Дек показали равный вес перед боем на ACA 169, успешно уложившись в лимит категории.