ЦСКА поддерживал решение о переносе матчей 21‑го тура РПЛ

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал перенос матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком» с марта на 23—25 апреля.

«В конце апреля можно ожидать и газон идеального качества, и тёплую погоду, и, соответственно, больше зрителей на трибуне», — сказал Брейдо RT.

Директор по коммуникациям московского клуба отметил, что в предлагаемые соперником 9—10 апреля проходят игры Лиги чемпионов.

«По регламенту бродкастер, то есть в данном случае «Матч ТВ», не может ставить игры других турниров параллельно идущим еврокубковым матчам. Следовательно, дерби пришлось бы проводить днём, пока не стартовал первый еврокубковый вечерний слот, а это, напомню, будние дни — к вопросу о комфорте для зрителей и заполняемости арены. Поэтому мы полностью поддержали вариант, утверждённый на общем собрании РПЛ», — заявил он.

Напомним, что общее собрание РПЛ проголосовало за решение перенести встречи 21-го тура из-за президентских выборов.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня — 15, 16 и 17 марта.

Ранее РПЛ представила расписание матчей первых туров 2024 года.