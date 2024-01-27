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«Зенит» представил игровую форму в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда

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«Зенит» продемонстрировал игровую форму в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
«Зенит» представил игровую форму в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Игровой комплект «Зенита» не имеет логотипов спонсоров и выполнен в оливково-зелёных оттенках.

14 января игроки отправились на первый сбор в Абу-Даби. До 29 января команда проведёт товарищеские матчи, с 1 по 28 февраля состоится второй сбор команды в Дохе, сообщила пресс-служба клуба.

В текущем сезоне «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидер — «Краснодар» (38).

Ранее сообщалось, что «Ботафого» работает над вариантами с арендой полузащитника «Зенита» Вендела.

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