«Зенит» представил игровую форму в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда

«Зенит» продемонстрировал игровую форму в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Игровой комплект «Зенита» не имеет логотипов спонсоров и выполнен в оливково-зелёных оттенках.

14 января игроки отправились на первый сбор в Абу-Даби. До 29 января команда проведёт товарищеские матчи, с 1 по 28 февраля состоится второй сбор команды в Дохе, сообщила пресс-служба клуба.

В текущем сезоне «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидер — «Краснодар» (38).

Ранее сообщалось, что «Ботафого» работает над вариантами с арендой полузащитника «Зенита» Вендела.