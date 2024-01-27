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Российский боец ММА умер во время спарринга на турнире

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18-летний боец MMA умер во время спарринга на турнире в Кирове.
Российский боец ММА умер во время спарринга на турнире
  • Gettyimages.ru

«26 января в спортивной школе «Юность» во время проведения тренировочного спарринга 18-летний спортсмен получил травму головы. Несмотря на помощь медиков, от полученной травмы он скончался в машине скорой медицинской помощи», — говорится в заявлении Министерства спорта Кировской области.

Во время одного из поединков спортсмен 2005 года рождения, предположительно, получил закрытую черепно-мозговую травму и потерял сознание. Медицинским сотрудникам не удалось его спасти, несмотря на то что реанимационные мероприятия осуществляли две медицинские бригады.

В ведомстве отметили, что все бойцы выступали в соответствующей экипировке, а их состояние здоровья проверяли перед соревнованиями.

Ранее сообщалось, что боец ММА Саидов умер в США после кровоизлияния в мозг.

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