Боец ММА Саидов умер в США после кровоизлияния в мозг

Ушёл из жизни боец смешанных единоборств Мухаммадали Саидов из Таджикистана после несчастного случая на тренировке.

«Мухаммадали получил травму во время спарринга, началось кровоизлияние в мозг. Он был в коме, его жизнь сохранял только аппарат жизнеобеспечения. Минувшей ночью врачи сказали, что ничего не могут сделать и отключили его», — цитирует собеседника ТАСС.

У бойца осталось четверо детей. Саидову было 29 лет. В ММА он одержал две победы и не потерпел ни одного поражения.

Ранее сообщалось, что в возрасте 18 лет ушла из жизни российская волейболистка-пляжница Екатерина Абрамова.