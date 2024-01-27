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Беккер считает Синнера фаворитом в матче с Медведевым в финале Australian Open

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Шестикратный победитель турниров Большого шлема немец Борис Беккер высказался о фаворитах Australian Open.
Беккер считает Синнера фаворитом в матче с Медведевым в финале Australian Open
  • globallookpress.com
  • © Nafoto/Keystone Press Agency

«Я считаю Синнера фаворитом, особенно учитывая то, сколько игрового времени у Медведева на данный момент. На данный момент он провёл на корте более 20 часов. Синнер же всегда выигрывал в трёх сетах до полуфинала с Джоковичем», — приводит слова Беккера Eurosport.

27-летний москвич одержал волевую победу в полуфинале АО-2024 над Зверевым со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3. В финале, который состоится 28 января, Медведев сыграет с Синнером, который одолел серба Новака Джоковича (6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3).

Призовой фонд турнира составляет более $57,8 млн.

Ранее сообщалось, что Медведев поприветствовал Соболенко перед финалом Australian Open.

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