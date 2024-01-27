Пловчиха-трансгендер подала иск в CAS из-за запрета участвовать в женских турнирах

Пловчиха-трансгендер Лиа Томас приняла решение подать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за запрета на участие в женских турнирах.

Об этом сообщается в документе на сайте организации.

Американка Лиа Томас провела операцию по смену пола на женский в 2020 году, после чего выиграла ряд соревнований в США.

В 2022 году World Aquatics приняла решение запретить спортсменам-трансгендерам, которые поменяли пол уже в зрелом возрасте, участвовать в женских соревнованиях.

Организацией для таких пловцов была создана отдельная открытая категория.

Ранее сообщалось, что в США разрешат боксёрам-трансгендерам выступать в женских соревнованиях.