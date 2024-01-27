Пловчиха-трансгендер подала иск в CAS из-за запрета участвовать в женских турнирах
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Об этом сообщается в документе на сайте организации.
Американка Лиа Томас провела операцию по смену пола на женский в 2020 году, после чего выиграла ряд соревнований в США.
В 2022 году World Aquatics приняла решение запретить спортсменам-трансгендерам, которые поменяли пол уже в зрелом возрасте, участвовать в женских соревнованиях.
Организацией для таких пловцов была создана отдельная открытая категория.
Ранее сообщалось, что в США разрешат боксёрам-трансгендерам выступать в женских соревнованиях.