Российский дзюдоист Абуладзе завоевал золото Гран-при Португалии

Российский дзюдоист Яго Абуладзе стал победителем этапа Гран‑при Португалии.

В решающем поединке в весовой категории до 66 кг россиянин победил азербайджанца Яшара Наджафова.

У женщин россиянки Дарья Курбонмамадова выиграла серебро в весе до 57 кг и Глафира Борисова — бронзу в весе до 52 кг.

Гран‑при Португалии, на котором дзюдоисты из России выступают в нейтральном статусе, завершится 28 января. Турнир является этапом квалификации на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Ранее старший тренер сборной России Арсен Галстян заявил, что российские дзюдоисты надеются выступить на Олимпиаде в Париже.