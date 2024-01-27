Российский дзюдоист Абуладзе завоевал золото Гран-при Португалии
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В решающем поединке в весовой категории до 66 кг россиянин победил азербайджанца Яшара Наджафова.
У женщин россиянки Дарья Курбонмамадова выиграла серебро в весе до 57 кг и Глафира Борисова — бронзу в весе до 52 кг.
Гран‑при Португалии, на котором дзюдоисты из России выступают в нейтральном статусе, завершится 28 января. Турнир является этапом квалификации на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Ранее старший тренер сборной России Арсен Галстян заявил, что российские дзюдоисты надеются выступить на Олимпиаде в Париже.