Спортивный арбитражный суд вынесет решение по делу Валиевой 29 января
Об этом написала в социальных сетях журналистка USA Today Кристин Бреннан.
По итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой.
Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.
Ранее Валиева высказала мнение касательно своего допингового дела.