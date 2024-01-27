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Спортивный арбитражный суд вынесет решение по делу Валиевой 29 января

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Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по делу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой 29 января.

Об этом написала в социальных сетях журналистка USA Today Кристин Бреннан.

По итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой.

Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее Валиева высказала мнение касательно своего допингового дела.

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