Прозвище Осьминог для Медведева придумал Рублёв

Прозвище Осьминог для победителя Открытого чемпионата США по теннису россиянина Даниила Медведева придумал его соотечественник Андрей Рублёв.

«Мне оно не то чтобы очень нравится. Но забавно — друзья начали дарить моей дочке игрушечных осьминогов. По-русски моя фамилия значит «медведь». Это мне больше нравится. Но если меня называют осьминогом — ничего страшного», — сказал Медведев в интервью по окончании полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

27-летний москвич в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2024 года одержал волевую победу над немцем Александром Зверевым со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

Отметим, что на этом турнире это был третий пятисетовый матч для россиянина.

В финале, который состоится 28 января, Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Ранее сообщалось, что Медведев станет для Синнера третьим соперником из России на Australian Open 2024.





