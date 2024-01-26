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Прозвище Осьминог для Медведева придумал Рублёв

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Прозвище Осьминог для победителя Открытого чемпионата США по теннису россиянина Даниила Медведева придумал его соотечественник Андрей Рублёв.

«Мне оно не то чтобы очень нравится. Но забавно — друзья начали дарить моей дочке игрушечных осьминогов. По-русски моя фамилия значит «медведь». Это мне больше нравится. Но если меня называют осьминогом — ничего страшного», — сказал Медведев в интервью по окончании полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

27-летний москвич в полуфинале Открытого чемпионата Австралии 2024 года одержал волевую победу над немцем Александром Зверевым со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

Отметим, что на этом турнире это был третий пятисетовый матч для россиянина.

В финале, который состоится 28 января, Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Ранее сообщалось, что Медведев станет для Синнера третьим соперником из России на Australian Open 2024.



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