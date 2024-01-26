Цзю: выступать на Олимпиаде не под флагом России как-то неправильно
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«Мне жалко ребят, которые могут потерять, может быть, свой единственный шанс в жизни. Но в то же время выступать не под флагом России как-то неправильно. Ведь ты же представляешь свою страну», — приводит слова Цзю РИА Новости.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.
Ранее Цзю раскритиковал новые условия допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в летней Олимпиаде 2024 года.