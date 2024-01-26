RT в Telegram
Подпишись

Цзю: выступать на Олимпиаде не под флагом России как-то неправильно

Короткая ссылка
Российский боксёр Костя Цзю считает, что неправильно выступать на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.
Цзю: выступать на Олимпиаде не под флагом России как-то неправильно
  • AFP
  • © LUDOVIC MARIN

«Мне жалко ребят, которые могут потерять, может быть, свой единственный шанс в жизни. Но в то же время выступать не под флагом России как-то неправильно. Ведь ты же представляешь свою страну», — приводит слова Цзю РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее Цзю раскритиковал новые условия допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в летней Олимпиаде 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить