Цзю: выступать на Олимпиаде не под флагом России как-то неправильно

Российский боксёр Костя Цзю считает, что неправильно выступать на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

«Мне жалко ребят, которые могут потерять, может быть, свой единственный шанс в жизни. Но в то же время выступать не под флагом России как-то неправильно. Ведь ты же представляешь свою страну», — приводит слова Цзю РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее Цзю раскритиковал новые условия допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в летней Олимпиаде 2024 года.