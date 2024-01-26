Янчук заявил о закате эпохи Джоковича в большом теннисе

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение первой ракетки мира серба Новака Джоковича в полуфинальном матче с итальянцем Янником Синнером на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.

«Сегодня Джокович был явно не в своей тарелке на протяжении всего матча. Он не показал игры, достойной его уровня. Новак испытывал сомнения и неуверенность, действуя с какой-то оглядкой. Даже любимый приём серба, коронный удар справа, подводил его, попадая в сетку. Думаю, сейчас был подан сигнал о том, что началась смена поколений и власти. Можно ли сказать, что в этом году мы увидим закат эпохи Джоковича? В общем, да! Это был признак, что ему пора закругляться или как минимум сойти с первых ролей в теннисе», — сказал Янчук RT.

Тренер также считает, что с такой игрой Джокович может забыть о победах на турнирах Большого шлема.

«Новак допустил много ошибок в матче с Янником, конкуренция в теннисе будет только возрастать, а 36 лет — это уже серьёзный возраст. Вряд ли с такой игрой, как сегодня, Джокович вообще сумеет выиграть Большой шлем. Думаю, что этого и не будет. Время работает против него, хотя, возможно, какие-то шансы будут на грунте во Франции», — добавил он.

Ранее Джокович назвал матч с Синнером одним из худших на турнирах Большого шлема.