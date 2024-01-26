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Кудашов: после поражения «Спартаку» с хоккеистами «Динамо» был серьёзный разговор

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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что его подопечные выглядели более мотивированно в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Куньлунем».

«Естественно, после таких поражений команда собирается. Такие дни бывают, всё залетает, ничего не получается, это был один из тех дней. Да, конечно, был разговор, было и собрание, всё это было, всё как обычно», — цитирует Кудашова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» 23 января победил «Динамо» (6:3) в матче КХЛ. В составе красно-белых отличились Максим Цыплаков (покер), Шейн Принс и Михал Чайковски. У «Динамо» шайбы забросили Дмитрий Рашевский, Игорь Ожиганов и Егор Мартынов.

«Спартак», набравший 72 очка, остался на четвёртом месте в таблице Запада. «Динамо» (74) располагается на второй строчке.

Ранее «Авангард» разгромил «Северсталь» в матче КХЛ.




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