ФХР выразила соболезнования в связи со смертью 17-летнего хоккеиста
«Федерация хоккея России скорбит о тяжёлой утрате, выражает соболезнования родным и близким хоккеиста и будет следить за ходом выяснения причин трагедии», — говорится в заявлении пресс-службы ФХР.
25 января стало известно, что в Воронежской области на тренировке умер 17-летний хоккеист клуба «Бобров». При этом не было никаких столкновений во время занятий, игрок просто упал на лёд.
Ранее сообщалось, что ХК «Амур» почтил память Дмитрия Тарасова.