RT в Telegram
Подпишись

ФХР выразила соболезнования в связи со смертью 17-летнего хоккеиста

Короткая ссылка
Федерация хоккея России (ФХР) обратилась к родственникам и родным скончавшегося юного игрока.

«Федерация хоккея России скорбит о тяжёлой утрате, выражает соболезнования родным и близким хоккеиста и будет следить за ходом выяснения причин трагедии», — говорится в заявлении пресс-службы ФХР.

25 января стало известно, что в Воронежской области на тренировке умер 17-летний хоккеист клуба «Бобров». При этом не было никаких столкновений во время занятий, игрок просто упал на лёд.

Ранее сообщалось, что ХК «Амур» почтил память Дмитрия Тарасова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить