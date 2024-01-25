ФХР выразила соболезнования в связи со смертью 17-летнего хоккеиста

Федерация хоккея России (ФХР) обратилась к родственникам и родным скончавшегося юного игрока.

«Федерация хоккея России скорбит о тяжёлой утрате, выражает соболезнования родным и близким хоккеиста и будет следить за ходом выяснения причин трагедии», — говорится в заявлении пресс-службы ФХР.

25 января стало известно, что в Воронежской области на тренировке умер 17-летний хоккеист клуба «Бобров». При этом не было никаких столкновений во время занятий, игрок просто упал на лёд.

Ранее сообщалось, что ХК «Амур» почтил память Дмитрия Тарасова.