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Непомнящий: переход СКА-Ростов в Медиалигу никак не скажется на российском футболе

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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о переходе футбольного клуба СКА Ростов-на-Дону из Второй лиги в Медийную футбольную лигу.
Непомнящий: переход СКА-Ростов в Медиалигу никак не скажется на российском футболе
  • РИА Новости

«Не могу сказать, что я очень хорошо знаком с этой командой и её ситуацией, но, как мне кажется, учитывая, что собственником клуба является Василий Вакуленко (рэпер Баста), тут есть пересечения с Медиалигой. В конечном счёте кто платит, тот и заказывает музыку. Пострадает ли из-за этого решения профессиональный футбол в России? На нём это никак не скажется, у нас терялись клубы и более высокого уровня. Как говорилось в песне: «Никто не заметил потери бойца», — сказал Непомнящий RT.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о переходе СКА Ростов-на-Дону из Второй лиги в Медиалигу.

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