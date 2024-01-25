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Колосков не видит большой разницы между командами Второй лиги и Медиалиги

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о переходе футбольного клуба СКА Ростов-на-Дону из Второй лиги в Медиалигу.

«Не вижу никакой проблемы для РФС из-за перехода СКА Ростов-на-Дону из Второй лиги в Медиалигу. Как это отразится на профессиональном футболе в стране? Он никак не пострадает.

В конце концов, сейчас нет никакой разницы между любительской командой и коллективом из Второй лиги. Вернее, она только в уровне зарплаты, но если её нечем платить, а в Медиалиге есть необходимые средства, почему бы не пойти туда? Мы даже не знаем всех конкретных причин для этого решения СКА», — сказал Колосков RT.

Почётный президент РФС также ответил на вопрос, могло ли действительно не хватать клубу маленькой субсидии от города, которая покрывала лишь десятую часть его расходов.

«Здесь никто не лукавит: бизнесмены рассчитывают на бюджет. Не станет ли этот переход прецедентом? В этом нет абсолютно никакой проблемы. Главное, чтобы мы сумели сохранить футболистов, чтобы они играли. Команды из Медиалиги прилично выглядели в Кубке России», — добавил он.

Ранее российский музыкант Василий Вакуленко (Баста) заявил, что СКА Ростов переходит из Второй лиги в Медиалигу

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