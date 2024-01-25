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Губанова не считает, что выиграла чемпионат Европы из-за отсутствия россиянок

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Грузинская фигуристка Анастасия Губанова прокомментировала то, что некоторые пользователи связывают её победу на чемпионате Европы с отсутствием российских спортсменок.
Губанова не считает, что выиграла чемпионат Европы из-за отсутствия россиянок
  • РИА Новости

«Насчёт комментариев, что нет русских, — соревнование-то есть, участники есть, медаль есть, титул есть. А уж кого там нет — того нет», — сказала Губанова в подкасте «Что там в миксте?».

Она также добавила, что в их виде спорта практически невозможно что-то выиграть случайно.

В 2023 году фигуристка одержала победу на чемпионате Европы, набрав 199,91 балла в сумме за прокаты короткой и произвольной программ.

21-летняя Анастасия является уроженкой Тольятти.

Ранее Губанова заявила, что выиграть чемпионат Европы было почти невозможно.

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