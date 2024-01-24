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В Госдуме допустили, что дело Фролова о допинге могло быть намеренно затянуто

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Депутат Государственной думы Светлана Журова высказалась о решении Международного союза современного пятиборья (UIPM) снять обвинения в употреблении допинга с трёхкратного чемпиона мира россиянина Ильи Фролова.
В Госдуме допустили, что дело Фролова о допинге могло быть намеренно затянуто
  • РИА Новости

«В этой истории наверняка были какие-то договорённости. UIPM мог быть более принципиальным, но затянул этот процесс, который можно было рассмотреть за год, а возможно, и ещё быстрее. Делается это в угоду определённым политическим моментам, и что-то предъявить тут крайне сложно. Однако у нас достаточное количество подобных историй, которые разрешились положительно, но я не помню, чтобы кто-то извинялся за это», — сказала Журова RT.

Напомним, что пятикратный чемпион Европы был отстранён в 2021 году на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Ранее Илья Фролов прокомментировал решение о снятии с него всех обвинений в нарушении антидопинговых правил.

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