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Дерби ЦСКА — «Спартак» будет перенесено из-за президентских выборов в России

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В пресс-службе РПЛ сообщили, что 21-й тур чемпионата России по футболу будет перенесён из-за президентских выборов.

«В пресс-службе РПЛ подтверждают факт переноса матчей 21-го тура. Изменения в календаре будут приняты по итогам очного собрания лиги», — приводит слова пресс-службы РПЛ РИА Новости.

Встреча ЦСКА со «Спартаком» на «ВЭБ Арене» в Москве запланирована на середину марта. Дата игры будет определена позднее.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17-го числа.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил Классена клубам РПЛ через посредников.

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