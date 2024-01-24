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Уткин: в каждой игре, что я видел, наступает момент, когда Захарян исчезает

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Российский журналист Василий Уткин прокомментировал игру полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.
Уткин: в каждой игре, что я видел, наступает момент, когда Захарян исчезает
  • РИА Новости

«В каждой игре, что я видел, наступает момент, когда Арсен исчезает. Как нет его. В этот раз отрезок Захаряна-Невидимки пришёлся примерно на середину его игрового отрезка. Как у него так получается — не знаю, но получается стабильно. Адаптация, видимо» — написал Уткин в Telegram-канале.

Игрок в сезоне-2023/24 в 21 матче за команду во всех турнирах отдал одну голевую передачу. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Ранее «Реал Сосьедад» с Захаряном победил «Сельту» в Примере.

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