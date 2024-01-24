Уткин: в каждой игре, что я видел, наступает момент, когда Захарян исчезает

Российский журналист Василий Уткин прокомментировал игру полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«В каждой игре, что я видел, наступает момент, когда Арсен исчезает. Как нет его. В этот раз отрезок Захаряна-Невидимки пришёлся примерно на середину его игрового отрезка. Как у него так получается — не знаю, но получается стабильно. Адаптация, видимо» — написал Уткин в Telegram-канале.

Игрок в сезоне-2023/24 в 21 матче за команду во всех турнирах отдал одну голевую передачу. Контракт хавбека с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

Ранее «Реал Сосьедад» с Захаряном победил «Сельту» в Примере.