AD: прокуратура Нидерландов не смогла добиться экстрадиции Промеса

Прокуратура Нидерландов пыталась добиться экстрадиции нападающего «Спартака» Квинси Промеса на родину.

Как информирует издание AD, 24 января в Амстердаме суд рассматривает уголовное дело нападающего «Спартака», который обвиняется в контрабанде большой партии наркотиков в Амстердам.

Уточняется, что футболист на заседании суда не присутствует.

Промес на данный момент находится на зимних учебно-тренировочных сборах «Спартака» в ОАЭ.

В июне 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.

В нынешнем сезоне Промес забил восемь голов и отдал восемь голевых передач в 21 матче за красно-белых во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее главный тренер «Спартака» испанец Гильермо Абаскаль сообщил, что останется в московском клубе.