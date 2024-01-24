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Шлеменко — о следующем бое: в RCС предложили интересный реванш на май

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о своём следующем поединке.
Шлеменко — о следующем бое: в RCС предложили интересный реванш на май
  • РИА Новости

«Глава RCC Николай Клименко уже предложил мне интересное имя. Сейчас я его называть не буду, но если всё получится, то это будет реванш», — цитирует Шлеменко «Матч ТВ».

15 декабря в главном бою на турнире RCC 17 Шлеменко одолел Илича техническим нокаутом в первом раунде.

На счету Шлеменко 63 победы и 15 поражений. В активе Илича 15 побед и шесть поражений.

Ранее сообщалось, что Шлеменко не видит смысла в проведении третьего поединка с Иличем.

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