Шлеменко — о следующем бое: в RCС предложили интересный реванш на май

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о своём следующем поединке.

«Глава RCC Николай Клименко уже предложил мне интересное имя. Сейчас я его называть не буду, но если всё получится, то это будет реванш», — цитирует Шлеменко «Матч ТВ».

15 декабря в главном бою на турнире RCC 17 Шлеменко одолел Илича техническим нокаутом в первом раунде.

На счету Шлеменко 63 победы и 15 поражений. В активе Илича 15 побед и шесть поражений.

Ранее сообщалось, что Шлеменко не видит смысла в проведении третьего поединка с Иличем.