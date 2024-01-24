Тренер Мащенко — о легкоатлетке Макаренко: регалии не дают права нарушать правил

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Руслан Мащенко высказался о конфликте с многократной чемпионкой страны Кристиной Макаренко.

«Спортсмены знают условия, все они были предупреждены о правилах прохождения тренировочного сбора. За многочисленные нарушения спортсмены могут быть отстранены от тренировочного мероприятия сборной команды России, какими бы регалиями они ни обладали», — цитирует Мащенко РИА Новости.

23 января стало известно, что российскую легкоатлетку Макаренко выгнали со сбора из-за конфликта с тренером.

Легкоатлетка рассказала, что была договорённость с Мащенко о посещение базы в Новогорске для тренировок и восстановительных процедур. 26-летняя россиянка отметила, что тренер сначала разрешил не приходить на построения, но затем изменил своё решение.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты пропустят Олимпиаду-2024.