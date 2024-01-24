RT в Telegram
Подпишись

Тренер Мащенко — о легкоатлетке Макаренко: регалии не дают права нарушать правил

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Руслан Мащенко высказался о конфликте с многократной чемпионкой страны Кристиной Макаренко.
Тренер Мащенко — о легкоатлетке Макаренко: регалии не дают права нарушать правил
  • РИА Новости

«Спортсмены знают условия, все они были предупреждены о правилах прохождения тренировочного сбора. За многочисленные нарушения спортсмены могут быть отстранены от тренировочного мероприятия сборной команды России, какими бы регалиями они ни обладали», — цитирует Мащенко РИА Новости.

23 января стало известно, что российскую легкоатлетку Макаренко выгнали со сбора из-за конфликта с тренером.

Легкоатлетка рассказала, что была договорённость с Мащенко о посещение базы в Новогорске для тренировок и восстановительных процедур. 26-летняя россиянка отметила, что тренер сначала разрешил не приходить на построения, но затем изменил своё решение.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты пропустят Олимпиаду-2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить