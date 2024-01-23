«Твенте» сообщил, что получил предложение от «Спартака» по трансферу форварда Угальде

В пресс‑службе «Твенте» рассказали, что получили предложение от «Спартака» по трансферу нападающего Манфреда Угальде.

«Спартак» отправил предложение «Твенте» по трансферу Угальде», — приводит слова пресс-службы «Твенте» «Матч ТВ».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, «Спартак» сделал «Твенте» официальное предложение о покупке костариканца. По информации источника, стороны пришли к соглашению практически по всем деталям сделки.

В текущем сезоне футболист провёл за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» возобновил интерес к нападающему «Торино» Санабрии.