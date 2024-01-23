RT в Telegram
Подпишись

Покер Цыплакова принёс «Спартаку» победу над «Динамо» в матче КХЛ

Короткая ссылка
«Спартак» победил «Динамо» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Покер Цыплакова принёс «Спартаку» победу над «Динамо» в матче КХЛ
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 6:3. 

В составе красно-белых отличились Максим Цыплаков (покер), Шейн Принс и Михал Чайковски. У «Динамо» шайбы забросили Дмитрий Рашевский, Игорь Ожиганов и Егор Мартынов.

Таким образом, «Спартак», набравший 72 очка, остался на четвёртом месте в таблице Запада. «Динамо» (74) располагается на второй строчке.

Ранее «Авангард» разгромил «Северсталь» в матче КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить