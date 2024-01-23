Покер Цыплакова принёс «Спартаку» победу над «Динамо» в матче КХЛ

«Спартак» победил «Динамо» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 6:3.

В составе красно-белых отличились Максим Цыплаков (покер), Шейн Принс и Михал Чайковски. У «Динамо» шайбы забросили Дмитрий Рашевский, Игорь Ожиганов и Егор Мартынов.

Таким образом, «Спартак», набравший 72 очка, остался на четвёртом месте в таблице Запада. «Динамо» (74) располагается на второй строчке.

Ранее «Авангард» разгромил «Северсталь» в матче КХЛ.