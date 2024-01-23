Иран и ОАЭ вышли в плей-офф Кубка Азии по футболу

Иран победил ОАЭ в матче третьего тура группового этапа Кубка Азии по футболу 2023 года.

Встреча проходила в Катаре и завершилась со счётом 2:1.

В другой игре команда Палестины обыграла сборную Гонконга — 3:0.

Таким образом, Иран с девятью очками и ОАЭ с четырьмя очками заняли первое и второе места в турнирной таблице группы B и прошли в плей-офф. Палестина набрала четыре очка, расположилась на третьей строчке и сыграет дополнительный матч за право выхода в 1/8 финала. Гонконг с нулём очков замкнул квартет и покинул турнир.

Кубок Азии проходит с 12 января по 10 февраля 2024 года.

Ранее Австралия и Узбекистан сыграли вничью и вышли в плей-офф Кубка Азии по футболу.