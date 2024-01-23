Австралия и Узбекистан вышли в плей-офф Кубка Азии по футболу

Сборные Австралии и Узбекистана сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа Кубка Азии по футболу 2023 года.

Встреча проходила в Катаре и завершилась со счётом 1:1.

У австралийцев гол с пенальти забил полузащитник Мартин Бойл. В составе узбекской сборной забитым мячом отметился Азизбек Тургунбоев.

В другой игре команда Сирии обыграла сборную Индии – 1:0.

Таким образом, Австралия с семью очками и Узбекистан с пятью очками заняли первое и второе место в турнирной таблице группы B и прошли в плей-офф. Сирия набрала четыре очка, расположилась на третьей строчке и сыграет дополнительный матч за права выхода в 1/8 финала. Индия с нулём очков замкнула квартет и покинула турнир.

Кубок Азии проходит с 12 января по 10 февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что Таджикистан обыграл Ливан и впервые вышел в плей-офф Кубка Азии по футболу.