Булыкин: если «Зенит» предлагает Чалову хорошую зарплату, то можно и перейти

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в «Зенит».

«Стоит ли Фёдору соглашаться? Это футбол, игроки меняют клубы, этим никого уже не удивишь. Если дают хорошую зарплату, то можно и перейти, главное, чтобы клубы договорились. Важно, чтобы все стороны получили выгоду из этой сделки, если она состоится», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Напомним, что нападающий стал лучшим в РПЛ по системе «гол + пас» в 2023 году. На его счету 17 голов и семь результативных передач. Контракт Чалова с армейским клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €12 млн.

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