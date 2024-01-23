Египет сыграл вничью с Кабо-Верде и вышел в плей-офф Кубка Африки по футболу

Сборная Египта сыграла вничью в матче групповой стадии Кубка африканских наций по футболу 2023 года в Кот-Д’Ивуаре с командой Кабо-Верде.

Игра третьего тура группы В на стадионе имени Феликса Уфуэ-Буаньи в Абиджане завершилась со счетом 2:2.

У «Фараонов» мячи забили Трезеге (50-я минута), Мостафа Мохамед (93 +3). У «Синих акул» отличился Гилсон Тавареш (45 + 1), Брайан Силва Тейшейра (90 + 9).

В параллельном матче Гана и Мозамбик также не смогли выявить победителя (2:2).

Прямые путёвки в 1/8 финала завоевали Кабо-Верде (семь очков), Египет (три). На третьем месте финишировала Гана (два), на четвертом Мозамбик (два).

В плей-офф также пройдут четыре лучшие сборные, которые займут третьи места.

Ранее сообщалось, что Экваториальная Гвинея и Нигерия вышли в 1/8 финала Кубка Африки.