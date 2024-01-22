Экваториальная Гвинея и Нигерия вышли в 1/8 финала Кубка Африки

Сборные Экваториальной Гвинеи и Нигерии завоевали прямые путёвки в 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу — 2023 в Кот-д’Ивуаре.

«Национальные молнии» в матче третьего тура группы А нанесли поражение Кот-д’Ивуару со счётом 4:0.

Отличились Эмилио Нсуэ (42-я, 75-я минуты), Пабло Ганет (73-я), Янник Байла (88-я).

«Суперорлы» переиграли Гвинею-Бисау — 1:0. Мяч в свои ворота забил Опа Сангант (36-я минута).

Экваториальная Гвинея с семью очками финишировала на первом месте в группе А, Нигерия (семь) — на втором. Третье место занял Кот-д’Ивуар (три), четвёртое — Гвинея-Бисау (ноль).

В плей-офф также пройдут четыре лучшие сборные, которые займут третьи места.

Ранее сообщалось, что Сенегал победил Камерун и пробился в 1/8 финала Кубка Африки по футболу.