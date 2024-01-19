Сенегал победил Камерун и пробился в 1/8 финала Кубка Африки по футболу

Сборная Сенегала нанесла поражение команде Камеруна в матче групповой стадии Кубка африканских наций по футболу 2023 года в Кот-д’Ивуаре.

Игра второго тура группы С на арене «Стад де Ямусукро» завершилась со счётом 3:1 в пользу «Львов Теранги».

В составе победителей мячи забили Исмаила Сарр (16-я минута), Хабиб Диалло (71-я), Садио Мане (95-я). У проигравших отличился Жан-Шарль Кастеллетто (83-я).

Сенегал набрал шесть очков и гарантировал себе путёвку в 1/8 финала плей-офф. Вторую прямую путёвку из группы С разыграют в последнем туре Камерун (одно очко), Гвинея (одно) и Гамбия (ноль). В плей-офф также могут попасть лучшие команды с третьего места.

Ранее сообщалось, что Кабо-Верде разгромила Мозамбик и первой пробилась в плей-офф Кубка Африки.