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Кабо-Верде разгромила Мозамбик и первой пробилась в плей-офф Кубка Африки

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Сборная Кабо-Верде нанесла разгромное поражение команде Мозамбика в матче групповой стадии Кубка африканских наций по футболу 2023 года в Кот-д'Ивуаре.
Кабо-Верде разгромила Мозамбик и первой пробилась в плей-офф Кубка Африки
  • Gettyimages.ru

Игра второго тура группы В на стадионе имени Феликса Уфуэ-Буаньи в Абиджане завершилась со счётом 3:0.

У «синих акул» мячи забили Бебе (32-я минута), Райан Мендеш (51-я), Кевин Ленини (69-я).

Кабо-Верде набрала шасть очков и обеспечила себе выход в плей-офф. На втором месте в группе В располагается Египет (два). Далее идут Мозамбик (одно) и Гана (одно).

Заключительный тур пройдёт 22 января. Оба матча группы В начнутся в одно и то же время. Кабо-Верде сыграет с Египтом, Мозамбик — с Ганой.

Ранее сообщалось, что гол Аббосбека Файзуллаева принёс Узбекистану победу над Индией на Кубке Азии.

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