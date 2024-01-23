RT в Telegram
Подпишись

Радимов не удивится, если «Динамо» зимой не приобретёт ни одного футболиста

Короткая ссылка
Бывший тренер петербургского «Зенита» Владислав Радимов не исключил, что московское «Динамо» не станет усиливаться в зимнее трансферное окно.

«Летом игроки были приобретены с опозданием — я думаю, Личка хочет посмотреть воочию, как это всё выглядит, провести сбор, а дальше уже принимать решение. Не удивлюсь, если «Динамо» в это окно никого не подпишет», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

По его мнению, бело-голубые сделают ставку на следующий год.

«В этом у них достаточно хороший состав», — добавил Радимов.

«Динамо» с 32 очками по итогам 18 туров занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков). На второй позиции располагается «Зенит» (36).

Ранее Радимов заявил, что хоккеистов невозможно перепить.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить