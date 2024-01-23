Радимов не удивится, если «Динамо» зимой не приобретёт ни одного футболиста
«Летом игроки были приобретены с опозданием — я думаю, Личка хочет посмотреть воочию, как это всё выглядит, провести сбор, а дальше уже принимать решение. Не удивлюсь, если «Динамо» в это окно никого не подпишет», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
По его мнению, бело-голубые сделают ставку на следующий год.
«В этом у них достаточно хороший состав», — добавил Радимов.
«Динамо» с 32 очками по итогам 18 туров занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков). На второй позиции располагается «Зенит» (36).
Ранее Радимов заявил, что хоккеистов невозможно перепить.