Радимов не удивится, если «Динамо» зимой не приобретёт ни одного футболиста

Бывший тренер петербургского «Зенита» Владислав Радимов не исключил, что московское «Динамо» не станет усиливаться в зимнее трансферное окно.

«Летом игроки были приобретены с опозданием — я думаю, Личка хочет посмотреть воочию, как это всё выглядит, провести сбор, а дальше уже принимать решение. Не удивлюсь, если «Динамо» в это окно никого не подпишет», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

По его мнению, бело-голубые сделают ставку на следующий год.

«В этом у них достаточно хороший состав», — добавил Радимов.

«Динамо» с 32 очками по итогам 18 туров занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков). На второй позиции располагается «Зенит» (36).

Ранее Радимов заявил, что хоккеистов невозможно перепить.