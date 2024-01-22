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«Арис» с Кокориным обыграл «Анортосис» в матче чемпионата Кипра

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«Арис» на своём поле нанёс поражение «Анортосису» в матче 20-го тура чемпионата Кипра по футболу.
«Арис» с Кокориным обыграл «Анортосис» в матче чемпионата Кипра
  • Legion-Media

Игра в Лимасоле завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Алексея Шпилевского.

В составе победителей мячи забили Лео Бенгтссон (41-я минута) и Закария Саво (75-я). Александр Кокорин вышел в стартовом составе, провёл на поле почти весь матч, не отметился результативными действиями и получил жёлтую карточку. У проигравших отличился Секу Гассама (69-я).

«Арис (41 очко) занимает второе место в турнирной таблице. «Анортосис» (40) — третье. Лидирует в чемпионате АПОЭЛ (45).

Ранее сообщалось, что «Арис» переиграл «Аполлон» в чемпионате Кипра, Кокорин получил предупреждение.

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