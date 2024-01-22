Овермарс обжалует отстранение за отправку женщинам непристойных фото

Франк Нерворт, представитель Марка Овермарса, сообщил, что бывший полузащитник сборной Нидерландов сделает всё от себя зависящее для того, чтобы вернуться к футбольной деятельности после отстранения.

«Мы обжалуем вердикт, поскольку запрет на работу во всём мире в течение года несоразмерен нарушению — одному эпизоду неподобающего поведения», — цитирует Нерворта nu.nl.

Осенью 2023 года в прессе всплыла информация о том, что Овермарс отправлял фотографии своего полового органа женщинам-коллегам во время работы в амстердамском «Аяксе». Институт спортивной юстиции Нидерландов (ISR) отстранил его от футбольной деятельности на два года (вторые 12 месяцев — условно), а Международная федерация футбола (ФИФА) распространила действие дисквалификации на свою юрисдикцию.

Овермарс является двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что Овермарс перенёс инсульт.