Лучший бомбардир сборной Италии Рива госпитализирован с инфарктом
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Бывший нападающий «Кальяри» из-за сердечного приступа потерял сознание у себя дома. Его сыновья отвезли 79-летнего отца в госпиталь, сообщает la Repubblica.
На счету Ривы, который выступал за сборную с 1965 по 1973 год, в 42 матчах 35 мячей. На втором месте в списке лучших бомбардиров располагается Джузеппе Меацца (33).
Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной Аргентины и ПСЖ Эсекьель Лавесси испытывает проблемы с психикой.