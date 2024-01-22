Лучший бомбардир сборной Италии Рива госпитализирован с инфарктом

У лучшего бомбардира в истории сборной Италии по футболу Луиджи Ривы возникли серьёзные проблемы со здоровьем.

Бывший нападающий «Кальяри» из-за сердечного приступа потерял сознание у себя дома. Его сыновья отвезли 79-летнего отца в госпиталь, сообщает la Repubblica.

На счету Ривы, который выступал за сборную с 1965 по 1973 год, в 42 матчах 35 мячей. На втором месте в списке лучших бомбардиров располагается Джузеппе Меацца (33).

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной Аргентины и ПСЖ Эсекьель Лавесси испытывает проблемы с психикой.