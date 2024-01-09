Marca: госпитализированный экс-футболист ПСЖ Лавесси испытывает проблемы с психикой

Бывший футболист сборной Аргентины и ПСЖ Эсекьель Лавесси страдает от психических проблем.

Как сообщает Marca, футболист был помещён в психиатрическую больницу из-за проблем с употреблением запрещённых веществ.

По информации источника, семья Лавесси также подтвердила факт наличия у футболиста проблем с психотропными препаратами.

Футболист завершил спортивную карьеру в 2020 году. Он провёл 522 матча, забил 142 мяча и отдал 118 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Канзас-Сити» из-за популярности Месси перенёс матч на другой стадион.