Marca: госпитализированный экс-футболист ПСЖ Лавесси испытывает проблемы с психикой
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Как сообщает Marca, футболист был помещён в психиатрическую больницу из-за проблем с употреблением запрещённых веществ.
По информации источника, семья Лавесси также подтвердила факт наличия у футболиста проблем с психотропными препаратами.
Футболист завершил спортивную карьеру в 2020 году. Он провёл 522 матча, забил 142 мяча и отдал 118 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Канзас-Сити» из-за популярности Месси перенёс матч на другой стадион.