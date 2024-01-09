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Marca: госпитализированный экс-футболист ПСЖ Лавесси испытывает проблемы с психикой

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Бывший футболист сборной Аргентины и ПСЖ Эсекьель Лавесси страдает от психических проблем.
Marca: госпитализированный экс-футболист ПСЖ Лавесси испытывает проблемы с психикой
  • Gettyimages.ru
  • © VCG

Как сообщает Marca, футболист был помещён в психиатрическую больницу из-за проблем с употреблением запрещённых веществ.

По информации источника, семья Лавесси также подтвердила факт наличия у футболиста проблем с психотропными препаратами.

Футболист завершил спортивную карьеру в 2020 году. Он провёл 522 матча, забил 142 мяча и отдал 118 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Канзас-Сити» из-за популярности Месси перенёс матч на другой стадион.

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