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«Канзас-Сити» из-за популярности Месси перенёс матч на другой стадион

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«Спортинг Канзас-Сити» перенёс матч регулярного чемпионата МЛС с «Интер Майами» на более вместительную арену.
«Канзас-Сити» из-за популярности Месси перенёс матч на другой стадион
  • Gettyimages.ru
  • © Megan Briggs

Как сообщил президент клуба Джейк Рид, это связано с повышенным интересом к матчу из-за нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

Домашний стадион вмещает 18 тыс. зрителей. Игра перенесена на арену «Арроухед Стэдиум», вместимость которой составляет 76 тыс. человек.

Встреча между командами пройдёт 14 апреля.

Ранее сообщалось, что в сборной Аргентины выведут из обращения 10-й номер после ухода Месси.

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