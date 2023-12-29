В сборной Аргентины выведут из обращения 10-й номер после ухода Месси

Президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапия рассказал, что после ухода нападающего Лионеля Месси из национальной команды номер будет выведен из обращения.

«Когда Месси уйдёт из сборной, никто не будет носить номер 10 после него. Этот номер будет навсегда выведен из обращения в его честь. Это меньшее, что мы можем для него сделать», — приводит слова Тапии Sport.es.

Напомним, что восьмикратный обладатель «Золотого мяча» является воспитанником «Барселоны», за взрослую команду которой играл с 2005-го по 2021-й.

В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. Он стал лучшим игроком турнира. По информации Daily Mail, его коллекцию футболок с мундиаля выставят на аукцион за $10 млн.

Аргентинец подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года.

Ранее Месси был выбран спортсменом года по версии журнала Time.