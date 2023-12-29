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В сборной Аргентины выведут из обращения 10-й номер после ухода Месси

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Президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапия рассказал, что после ухода нападающего Лионеля Месси из национальной команды номер будет выведен из обращения.
В сборной Аргентины выведут из обращения 10-й номер после ухода Месси
  • Gettyimages.ru
  • © Eurasia Sport Images

«Когда Месси уйдёт из сборной, никто не будет носить номер 10 после него. Этот номер будет навсегда выведен из обращения в его честь. Это меньшее, что мы можем для него сделать», — приводит слова Тапии Sport.es.

Напомним, что восьмикратный обладатель «Золотого мяча» является воспитанником «Барселоны», за взрослую команду которой играл с 2005-го по 2021-й.

В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. Он стал лучшим игроком турнира. По информации Daily Mail, его коллекцию футболок с мундиаля выставят на аукцион за $10 млн.

Аргентинец подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года. 

Ранее Месси был выбран спортсменом года по версии журнала Time.

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