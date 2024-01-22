Канчельскис: я останусь последним россиянином в истории «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал мнение касательно того, кто из россиян смог бы заиграть в чемпионате Англии.

«Если ко мне обратится «Манчестер Юнайтед» с вопросом, кого можно было бы подписать из россиян, я отвечу, что никого. Я говорю то, что вижу, и не занимаюсь популизмом. В ближайшие 50 лет никто не будет играть в АПЛ из русских. Я останусь последним россиянином в истории «Манчестер Юнайтед», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Канчельскис является заслуженным мастером спорта России, а также бывшим полузащитником национальной сборной. Футболист известен своим выступлением за английский «Манчестер Юнайтед», в составе которого провёл 123 матча и отметился 28 забитыми мячами. Свою тренерскую карьеру игрок начал с российской «Носты», которую возглавлял с 2007 по 2009 год. Последним местом работы 54-летнего российского специалиста был казахстанский «Тобол», где он занимал пост генерального директора.

Ранее сообщалось, что Канчельскис подписал контракт с киргизским клубом «Мурас Юнайтед».