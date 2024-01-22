RT в Telegram
Подпишись

Бивол рассказал, что должен сделать для победы над Бетербиевым

Короткая ссылка
Чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол высказался о поединке против соотечественника Артура Бетербиева.
Бивол рассказал, что должен сделать для победы над Бетербиевым
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Pelham

«А что я должен сделать, чтобы выйти победителем в ринге? Я должен быть самим собой. Мне нужно пройти хороший лагерь. В ринге может произойти многое, поэтому нужно минимизировать риски. А для этого нужно правильно тренироваться, выстроить нужную тактику, выбрать правильных спарринг‑партнёров», — цитирует Бивола «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что ему нужно быть в фокусе в течение всего поединка против Бетербиева.

24 декабря состоялся боксёрский вечер в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В рамках мероприятия Бивол встречался с британцем Линдоном Артуром. Россиянин победил единогласным судейским решением и защитил чемпионский пояс WBA. На счету 33-летнего непобеждённого спортсмена 21 победа (11 нокаутом).

14 января Бетербиев одолел Смита и защитил титулы WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе. Бой завершился нокаутом в седьмом раунде. На счету боксёра 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

Ранее Бетербиев объяснил, почему раскритиковал Бивола за слова о подписанном предварительном контракте на поединок против него.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить