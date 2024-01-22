Бивол рассказал, что должен сделать для победы над Бетербиевым

Чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол высказался о поединке против соотечественника Артура Бетербиева.

«А что я должен сделать, чтобы выйти победителем в ринге? Я должен быть самим собой. Мне нужно пройти хороший лагерь. В ринге может произойти многое, поэтому нужно минимизировать риски. А для этого нужно правильно тренироваться, выстроить нужную тактику, выбрать правильных спарринг‑партнёров», — цитирует Бивола «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что ему нужно быть в фокусе в течение всего поединка против Бетербиева.

24 декабря состоялся боксёрский вечер в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В рамках мероприятия Бивол встречался с британцем Линдоном Артуром. Россиянин победил единогласным судейским решением и защитил чемпионский пояс WBA. На счету 33-летнего непобеждённого спортсмена 21 победа (11 нокаутом).

14 января Бетербиев одолел Смита и защитил титулы WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе. Бой завершился нокаутом в седьмом раунде. На счету боксёра 20 побед в 20 поединках в профессиональной карьере.

Ранее Бетербиев объяснил, почему раскритиковал Бивола за слова о подписанном предварительном контракте на поединок против него.