Зверев обыграл Норри и вышел в четвертьфинал Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над британцем Кэмероном Норри в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года.

Встреча в Мельбурне продолжалась 4 часа 6 минут и завершилась со счётом 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:3).

В четвертьфинале 26-летний немец встретится с победителем матча между сербом Миомиром Кецмановичем и испанцем Карлосом Алькарасом.

Турнир Большого шлема проходит с 14 по 28 января.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев сыграет с поляком Хубертом Хуркачем в четвертьфинале Australian Open.