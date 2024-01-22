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Зверев обыграл Норри и вышел в четвертьфинал Australian Open

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Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над британцем Кэмероном Норри в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 года.
Зверев обыграл Норри и вышел в четвертьфинал Australian Open
  • AP
  • © Asanka Brendon Ratnayake

Встреча в Мельбурне продолжалась 4 часа 6 минут и завершилась со счётом 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:3).

В четвертьфинале 26-летний немец встретится с победителем матча между сербом Миомиром Кецмановичем и испанцем Карлосом Алькарасом.

Турнир Большого шлема проходит с 14 по 28 января.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев сыграет с поляком Хубертом Хуркачем в четвертьфинале Australian Open.

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