Ласицкене намерена регулярно посещать турниры по фигурному катанию
«Я впервые была на фигурном катании — очень понравился турнир, его формат, ребята. Видеть вживую этих маленьких хрупких девочек, видеть, что они делают невероятные прыжки, — это восхищает, это классно. Будем теперь стараться почаще посещать турниры», — цитирует Ласицкене ТАСС.
Спортсменка рассказала, что набралась эмоций и позитива на предстоящую «Битву полов».
«Там тоже будет своя система очков, будем бороться с мальчиками», — заключила Ласицкене.
Команда Дмитрия Козловского набрала 382,95 балла и одержала победу в чемпионате. Команда Александра Галлямова (330,06) заняла второе место.
Ранее Ласицкене заявила, что Камила Валиева старается быть на позитиве в сложный период.