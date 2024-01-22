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Ласицкене намерена регулярно посещать турниры по фигурному катанию

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призналась, что впечатлена выступлением фигуристов на чемпионате России по прыжкам.

«Я впервые была на фигурном катании — очень понравился турнир, его формат, ребята. Видеть вживую этих маленьких хрупких девочек, видеть, что они делают невероятные прыжки, — это восхищает, это классно. Будем теперь стараться почаще посещать турниры», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Спортсменка рассказала, что набралась эмоций и позитива на предстоящую «Битву полов».

«Там тоже будет своя система очков, будем бороться с мальчиками», — заключила Ласицкене.

Команда Дмитрия Козловского набрала 382,95 балла и одержала победу в чемпионате. Команда Александра Галлямова (330,06) заняла второе место.

Ранее Ласицкене заявила, что Камила Валиева старается быть на позитиве в сложный период.

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