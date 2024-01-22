Чесноков: Андреева достойно выступила на Australian Open 2024
«Крейчикова два раза ей проигрывала, поэтому успела её изучить. Каждый матч на этом турнире чешка играет лучше и увереннее, её крайне тяжело было обыграть. В любом случае, Мирра очень достойно выступила», — цитирует Чеснокова ТАСС.
Он также подчеркнул, что в 16 лет «дойти до четвёртого круга турнира Большого шлема — это колоссальный успех».
«Я думаю, у неё есть все шансы выиграть турнир Большого шлема, но сейчас ей рановато», — добавил Чесноков.
Россиянка потерпела поражение от чешки Барборы Крейчиковой. Встреча продолжалась два часа и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 2:5.
В четвертьфинале чешская теннисистка встретится с белоруской Ариной Соболенко. Турнир Большого шлема проходит с 14 по 28 января.
Призовой фонд Australian Open 2024 составляет более $57,8 млн.
Ранее Андреева заявила, что извлечёт урок из поражения на Australian Open.