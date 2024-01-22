RT в Telegram
Подпишись

Чесноков: Андреева достойно выступила на Australian Open 2024

Короткая ссылка
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что Мирра Андреева показала отличный теннис на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.

«Крейчикова два раза ей проигрывала, поэтому успела её изучить. Каждый матч на этом турнире чешка играет лучше и увереннее, её крайне тяжело было обыграть. В любом случае, Мирра очень достойно выступила», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Он также подчеркнул, что в 16 лет «дойти до четвёртого круга турнира Большого шлема — это колоссальный успех».

«Я думаю, у неё есть все шансы выиграть турнир Большого шлема, но сейчас ей рановато», — добавил Чесноков.

Россиянка потерпела поражение от чешки Барборы Крейчиковой. Встреча продолжалась два часа и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 2:5.

В четвертьфинале чешская теннисистка встретится с белоруской Ариной Соболенко. Турнир Большого шлема проходит с 14 по 28 января.

Призовой фонд Australian Open 2024 составляет более $57,8 млн.

Ранее Андреева заявила, что извлечёт урок из поражения на Australian Open.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить