Чесноков: Андреева достойно выступила на Australian Open 2024

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что Мирра Андреева показала отличный теннис на Открытом чемпионате Австралии 2024 года.

«Крейчикова два раза ей проигрывала, поэтому успела её изучить. Каждый матч на этом турнире чешка играет лучше и увереннее, её крайне тяжело было обыграть. В любом случае, Мирра очень достойно выступила», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Он также подчеркнул, что в 16 лет «дойти до четвёртого круга турнира Большого шлема — это колоссальный успех».

«Я думаю, у неё есть все шансы выиграть турнир Большого шлема, но сейчас ей рановато», — добавил Чесноков.

Россиянка потерпела поражение от чешки Барборы Крейчиковой. Встреча продолжалась два часа и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 2:5.

В четвертьфинале чешская теннисистка встретится с белоруской Ариной Соболенко. Турнир Большого шлема проходит с 14 по 28 января.

Призовой фонд Australian Open 2024 составляет более $57,8 млн.

Ранее Андреева заявила, что извлечёт урок из поражения на Australian Open.





